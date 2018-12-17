Грати в лютому в Україні не особливо приємно: в "Айнтрахті" не раді "Шахтарю"

У німецькому "Айнтрахті", який в 1/16 Ліги Європи гратиме з "Шахтарем", прокоментували жеребкування.

Голкіпер "Айнтрахта" Кевін Трапп, який не так давно захищав кольори французького ПСЖ, назвав "гірників" хорошою командою.

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"Шахтар" – один з найскладніших суперників, який тільки міг нам дістатися. Це дуже хороша команда, де багато талановитих бразильців", – сказав Трапп, передає сайт УЄФА.

Захисник Данні да Коста занепокоєний через український клімат: "Нам дісталася дуже сильна і якісна команда. Грати в лютому в Україні буде не особливо приємно".

Головний тренер "Айнтрахта" Аді Хюттер сказав, що "Шахтар" – складний суперник. Також він згадав, що перемагав донецький клуб разом з "Янг Бойз" у кваліфікації до Ліги чемпіонів у сезоні 2015/2016 років.

Нагадаємо, що "Шахтар" прийме "Айнтрахт" 14 лютого. Повторна гра відбудеться 21 лютого в Німеччині.