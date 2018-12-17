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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Грати в лютому в Україні не особливо приємно: в "Айнтрахті" не раді "Шахтарю"

      268 Читать новость на русском
      Кевін Трапп
      Кевін Трапп / uefa.com

      У німецькому "Айнтрахті", який в 1/16 Ліги Європи гратиме з "Шахтарем", прокоментували жеребкування.

      Голкіпер "Айнтрахта" Кевін Трапп, який не так давно захищав кольори французького ПСЖ, назвав "гірників" хорошою командою.

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      "Шахтар" – один з найскладніших суперників, який тільки міг нам дістатися. Це дуже хороша команда, де багато талановитих бразильців", – сказав Трапп, передає сайт УЄФА.

      Захисник Данні да Коста занепокоєний через український клімат: "Нам дісталася дуже сильна і якісна команда. Грати в лютому в Україні буде не особливо приємно".

      Головний тренер "Айнтрахта" Аді Хюттер сказав, що "Шахтар" – складний суперник. Також він згадав, що перемагав донецький клуб разом з "Янг Бойз" у кваліфікації до Ліги чемпіонів у сезоні 2015/2016 років.

      Нагадаємо, що "Шахтар" прийме "Айнтрахт" 14 лютого. Повторна гра відбудеться 21 лютого в Німеччині.

      Теги: Ліга Європи Футбол Спорт Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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