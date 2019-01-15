Гравець "Динамо" не перейде в "Десну", новачка УПЛ підсилить досвідчений півзахисник

Півзахисник "Динамо" Владислав Калітвінцев не перейде в "Десну", яка є новачком цьогорічного чемпіонату України з футболу. Чернігівський клуб не розглядає варіант з переходом 26-річного українця.

Як повідомляє "Динамоманія", футболіст розпочне підготовку до другої частини сезону в складі "Динамо" U-21.

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Представники гравця продовжують розглядати всі можливі варіанти щодо трансферу в інший клуб.

Сам Калітвінцев раніше заявив, що не знає, де продовжить кар'єру. Гравець не поїхав з "біло-синіми" на збори в Іспанію і поки тренуватиметься з дублерами столичної команди. Владислав розповів, що в нього була розмова з наставником "Динамо" Олександром Хацкевичем, який йому повідомив, що не розраховує на нього.

У поточному сезоні Владислав вийшов у складі "Динамо" тільки в одному матчі, провівши на полі 19 хвилин. Він є вихованцем "Динамо", підписавши перший професійний контракт з командою у 2009 році. У минулому хавбек виступав на правах оренди за чеський "Слован", луганську "Зорю" й одеський "Чорноморець".

Водночас, за інформацією "Динамоманії", чернігівська "Десна" може підписати вихованця "Динамо" Андрія Богданова.



Фото: dynamomania.com

Як повідомляє ресурс, екс-гравець "Олімпіка" відправиться на тренувальний збір з "Десною". Наразі Богданов перебуває у статусі вільного агента.

Відзначимо, що 28-річний Богданов в Україні виступав за київське "Динамо" та "Арсенал", "Олександрію", "Металіст", "Волинь" й "Олімпік". За кордоном півзахисник захищав кольори грецького "Ерготеліса", молдовського клубу "Саксан" та польської "Арки", яка є останньою командою українця.

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