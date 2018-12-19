17:02
19 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Суворе дитинство Поклонської. Путін сів на дно
      Вєсті Кремля
      21:33, 18 грудня
      Вєсті.UA: Об'єднання Яценюка з Вакарчуком. Шуфрич зірвав Медведчука
      Вєсті.UA
      20:20, 18 грудня
      Президент не допоміг: чому жителі Сміли вимушені сплачувати шалені борги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, 18 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Гравець "Динамо" став найкращим футболістом грудня в Україні

      73 Читать новость на русском
      Віктор Циганков
      Віктор Циганков

      Півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков названий найкращим гравцем грудня в УПЛ. У голосуванні він обійшов колишнього партнера Жуніора Мораєса.

      Читайте також: "Динамо" почало "торгувати" Циганковим, названо ліги, де може опинитися українець

      Варто відзначити, що у грудні було зіграно лише два тури. За їх підсумками найкращими гравцями стали Кирило Ковалець з "Олександрії" (17 тур) та Володимир Адамюк зі "Львова" (18 тур). Однак до голосуванні також долучають гравців, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж грудневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Віктор Циганков ("Динамо"), Артем Громов ("Зоря"), Жуніор Мораес ("Шахтар"), Євгеній Пасіч ("Олімпік"), Олександр Бандура ("Львів"), Микола Шапаренко ("Динамо").

      Після визначення восьми номінантів уболівальники та всі бажаючі могли віддати голос за гравця, якого вони вважають найкращим у грудні, на офіційному сайті УПЛ. Всього у голосуванні взяло участь близько 6 тисяч прихильників футболу. При цьому що найбільша боротьба розгорілася між Циганковим та Мораєсом, а одразу троє гравців не отримали жодного голосу.

      Читайте також: Гармаш може покинути "Динамо", – Циганик

      Результати голосування:
      Віктор Циганков – 48 % голосів,
      Жуніор Мораес – 43 %,
      Володимир Адамюк – 4 %,
      Микола Шапаренко – 3 %,
      Кирило Ковалець – 2 %,
      Олександр Бандура – 0 %,
      Артем Громов – 0 %,
      Євгеній Пасіч – 0 %.

      Теги: Футбол Спорт Динамо УПЛ
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Росія пообіцяла не воювати з Україною: чергова брехня чи окозамилювання?
      сьогодні , 17:00 Росія пообіцяла не воювати з Україною: чергова брехня чи окозамилювання?
      Дмитро Снєгирьов 20
      Невиліковна "вата" головного мозку
      сьогодні , 15:00 Невиліковна "вата" головного мозку
      Артем Овдієнко 1086
      Щедрий 2018-й рік (і попередні теж): топ елітної нерухомості українських можновладців
      сьогодні , 14:30 Щедрий 2018-й рік (і попередні теж): топ елітної нерухомості українських можновладців
      Наталія Печерська 662
      Чи потрібен українським дітям Дід Мороз
      сьогодні , 12:02 Чи потрібен українським дітям Дід Мороз
      Соломія Соломка 996
      Музичні новинки 2018: 10 найкращих альбомів від світових музикантів
      сьогодні , 10:00 Музичні новинки 2018: 10 найкращих альбомів від світових музикантів
      Олена Булан 734
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди
       18 червня 2010 , 22:05
      "Сантос" вийшов на четверте місце
       10 жовтня 2010 , 13:20
      Фалькао не встиг: Колумбія на ЧС-2014 остаточно без "Тигра"
       3 червня 2014 , 01:49
      Україна - Словенія: Стартові склади на матч
       14 листопада 2015 , 18:04
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук