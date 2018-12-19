Гравець "Динамо" став найкращим футболістом грудня в Україні

Півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков названий найкращим гравцем грудня в УПЛ. У голосуванні він обійшов колишнього партнера Жуніора Мораєса.

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Варто відзначити, що у грудні було зіграно лише два тури. За їх підсумками найкращими гравцями стали Кирило Ковалець з "Олександрії" (17 тур) та Володимир Адамюк зі "Львова" (18 тур). Однак до голосуванні також долучають гравців, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж грудневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Віктор Циганков ("Динамо"), Артем Громов ("Зоря"), Жуніор Мораес ("Шахтар"), Євгеній Пасіч ("Олімпік"), Олександр Бандура ("Львів"), Микола Шапаренко ("Динамо").

Після визначення восьми номінантів уболівальники та всі бажаючі могли віддати голос за гравця, якого вони вважають найкращим у грудні, на офіційному сайті УПЛ. Всього у голосуванні взяло участь близько 6 тисяч прихильників футболу. При цьому що найбільша боротьба розгорілася між Циганковим та Мораєсом, а одразу троє гравців не отримали жодного голосу.

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Результати голосування:

Віктор Циганков – 48 % голосів,

Жуніор Мораес – 43 %,

Володимир Адамюк – 4 %,

Микола Шапаренко – 3 %,

Кирило Ковалець – 2 %,

Олександр Бандура – 0 %,

Артем Громов – 0 %,

Євгеній Пасіч – 0 %.