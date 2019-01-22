Гравець "Голден Стейт" повторив рекорд НБА у матчі проти "Лейкерс" українця Михайлюка: відео

Захисник "Голден Стейт" Клей Томпсон у матчі проти "Лос-Анджелес Лейкерс" набрав 44 очки. Однак у цьому матчі він повторив рекорд НБА, закинувши 10 триочкових поспіль.

Таким чином Клей Томпсон повторив рекорд НБА, який встановив Тай Лоусон. 9 квітня 2011 року баскетболіст "Денвера" теж закинув 10 влучних кидків з-за дуги у матчі проти "Міннестоти".

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Варто зазначити, що у матчі "Голден Стейт" проти "Лейкерс" зіграв і український баскетболіст Святослав Михайлюк. За 19 хвилин він набрав лише 5 очок, зробив 3 підбирання та дві передачі. Однак його команда поступилася 130:111.

До слова, перед тим Клей Томпсон встановив рекорд НБА за кількістю влучних трьохочкових за матч.

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