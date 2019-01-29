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      Гравець "Карпат" Карраскаль прибув до Аргентини, щоб підписати контракт з "Рівер Плейт"

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      Хорхе Карраскаль (у зеленому) може перейти до аргентинського "Рівер Плейт"
      Хорхе Карраскаль (у зеленому) може перейти до аргентинського "Рівер Плейт" / ФК "Карпати"

      Колумбійський півзахисник Хорхе Карраскаль невдовзі може стати гравцем аргентинського "Рівер Плейт". Футболіст львівських "Карпат" вже прибув до Аргентини, щоб підписати контракт.

      За повідомленням видання Marca, "Рівер Плейт" орендує Карраскаля на 18 місяців з правом викупу за 3 мільйони доларів. Скільки отримають львівські "Карпати" за оренду гравця – не повідомляється. Однак видання sport.ua називає суму в 500 тисяч доларів.

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      Зазначається, що у переході Карраскаля був особисто зацікавлений головний тренер "Рівер Плейта" Марсело Гальярдо.

      Самого ж Карраскаля Marca назвала "колумбійським Неймаром".

      Варто зазначити, що перехід Карраскаля стане не першою втратою "Карпат" у зимове трансферне вікно. Перед тим "зелено-білі" продали півзахисника Крістіана Ербеса у парагвайський клуб "Насьйональ", згодом захисника Ореста Лебеденка у іспанський "Луго". Також очікується трансфер атакувального півзахисника Мар’яна Шведа у шотландський "Селтік". Натомість клуб орендував захисника Мартіна Хонглу, що свого часу виступав за іспанську "Барселону". 

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      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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