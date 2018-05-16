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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Гравець "Ліверпуля" подарував квиток на Фінал Ліги Чемпіонів чотирирічному фанату

459 Читать новость на русском
Алекс Окслейд-Чемберлен
Алекс Окслейд-Чемберлен

Фінал Ліги Чемпіонів відбудеться у Києві 26 травня. У ньому зіграють іспанський "Реал" та англійський "Ліверпуль". Вболівати за останніх на НСК "Олімпійський" буде і чотирилітній Боббі Джаггар зі своїм батьком.

Гравець "Ліверпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен подарував малолітньому вболівальнику два квитки на фінальний матч, повідомляє Liverpool Echo.

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Зазначається, що футболіст познайомився з Боббі Джаггаром під час матчу з «Манчестер Сіті» у чвертьфіналі Лізі Чемпіонів. Тоді гравець забив гол, і побіг святкувати на трибуни, де і був фанат зі своїм батьком. Після гри Алекс Окслейд-Чемберлен подарував йому футболку (на третій фотографії в Instagram).

 

This is what it’s all about! Fans were unbelievable, what a night!! #YNWA

Публикация от Alex Oxlade-Chamberlain (@alexoxchamberlain)

Варто зазначити, що Джо Джаггер (батько Боббі) планував відправитися на фінал до Києва, однак він не зумів купити квитки у лотерею, яку проводив клуб (кожен фіналіст Ліги Чемпіонів отримав певну квоту перепусток на стадіон для розповсюдження для своїх фанатів). Однак коли дізнався, що гравець подарує йому два квитки, то зізнався, що розплакався.

Теги: Новини спорту Ліга чемпіонів
Джерело: 24 Канал
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