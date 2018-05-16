Гравець "Ліверпуля" подарував квиток на Фінал Ліги Чемпіонів чотирирічному фанату

Фінал Ліги Чемпіонів відбудеться у Києві 26 травня. У ньому зіграють іспанський "Реал" та англійський "Ліверпуль". Вболівати за останніх на НСК "Олімпійський" буде і чотирилітній Боббі Джаггар зі своїм батьком.

Гравець "Ліверпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен подарував малолітньому вболівальнику два квитки на фінальний матч, повідомляє Liverpool Echo.

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Зазначається, що футболіст познайомився з Боббі Джаггаром під час матчу з «Манчестер Сіті» у чвертьфіналі Лізі Чемпіонів. Тоді гравець забив гол, і побіг святкувати на трибуни, де і був фанат зі своїм батьком. Після гри Алекс Окслейд-Чемберлен подарував йому футболку (на третій фотографії в Instagram).

Варто зазначити, що Джо Джаггер (батько Боббі) планував відправитися на фінал до Києва, однак він не зумів купити квитки у лотерею, яку проводив клуб (кожен фіналіст Ліги Чемпіонів отримав певну квоту перепусток на стадіон для розповсюдження для своїх фанатів). Однак коли дізнався, що гравець подарує йому два квитки, то зізнався, що розплакався.