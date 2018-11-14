Гравець "Мілану" засвітив оголеного футболіста "Ювентуса" на спільному фото з Роналду

Після матчу 12-го туру чемпіонату Італії "Мілан" – "Ювентус" (0:2) юний захисник господарів поля Рауль Белланова навідався в роздягальню гостей, де сфотографувався з нападаючим "Ювентуса" Кріштіану Роналду.

Однак на знімок потрапив оголений захисник "Ювентуса" Джорджо К'єлліні. Фото швидко розійшлося по інтернету, а юний гравець "Мілана" вибачився за ненавмисний вчинок.

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Я прошу вибачення за фото, яке з'являється в соціальних мережах останнім часом. Насамперед, перед Джорджо К'єлліні. Я не хотів, щоб так вийшло. Запевняю його і уболівальників в тому, що я просто хотів зробити фото з великим чемпіоном Роналду, але нічого не публікував в соціальних мережах. Шкодую, що я поділився цим фото з друзями,

– написав Белланова в Instagram.

Нагадаємо, що у 12-му турі Серії А "Мілан" приймав туринський "Ювентус" і поступився одвічному супернику.

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