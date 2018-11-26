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      Гравець "Олександрії" просить дисциплінарний комітет покарати воротаря "Динамо"

      595 Читать новость на русском
      Андрій Цуріков (праворуч)
      Андрій Цуріков (праворуч)

      Півзахисник футбольного клубу "Олександрія" Андрій Цуріков розповів про своє зіткнення з воротарем київського "Динамо" (2:1) Денисом Бойком у матчі 16-го туру УПЛ.

      Зокрема Цуріков хоче, щоб Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ розглянув цей епізод.

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      Наступні хвилин 10 після зіткнення з Денисом Бойком були туманними. По голові трохи дісталось. Але я вважаю, що це не зовсім правильно. Це не поодинокий епізод, що стається з цією людиною. Потрібно щось, мабуть, розглядати. КДК у нас для цього є, бо я вважаю, що це не зовсім правильно,
      – цитує Андрія Цурікова видання FootballHub.

      Нагадаємо, у 16 турі УПЛ "Олександрія" перемогла "Динамо" з рахунком 2:1. Андрій Цуріков став автором другого голу олександрійського клубу.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт УПЛ ФК Олександрія Динамо
      Джерело: 24 Канал
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