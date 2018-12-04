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      Гравець "Олександрії" визнаний найкращим футболістом 17-го туру УПЛ

      64 Читать новость на русском
      Кирило Ковалець
      Кирило Ковалець / ФК "Олександрія"

      Півзахисник "Олександрії" Кирило Ковалець переміг у опитуванні щодо найкращого гравця 17-го туру УПЛ.

      Варто зазначити, що у 17-му турі єдиний гол Ковальця приніс його команді перемогу над "Ворсклою" у Полтаві. Це допомогло "Олександрії" зберегти за собою друге місце та наблизитися до лідера – донецького "Шахтаря".

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      До слова, найкращим тренером 17-го туру став наставник "Олександрії" Володимир Шаран (вдруге поспіль). У попередньому турі найкращим гравцем теж був футболіст "Олександрії" – Андрій Цуріков.

      Хто увійшов до складу експертної ради, яка назвала найкращого гравця: Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Степан Юрчишин, Артур Валерко, Віктор Грачов, Ігор Яворський, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Анатолій Чанцев.

      Теги: Футбол Спорт УПЛ ФК Олександрія
      Джерело: 24 Канал
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