Гравець "Реала" намагався виконати фінт Неймара, але безглуздо осоромився: відео
Форвард мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор відзначився курйозним моментом у матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти "Мелільі".
Молодий бразилець отримав м'яч біля кутового прапорця і спробував обіграти двох суперників на фланзі фінтом веселка, але помилився і втратив м'яч.
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Втім, Вінісіус виправився на 75-й хвилині. Він на неймовірній швидкості, увірвавшись в штрафну, обіграв двох гравців і з другої спроби відправив м'яч у сітку.
"Реал" виграв з рахунком 6:1. Перша гра також була за мадридцями – 4:0. Для Вінісіуса цей гол став другим за головну команду "Реала".
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Джерело: 24 Канал
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