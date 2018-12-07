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      Гравець "Реала" намагався виконати фінт Неймара, але безглуздо осоромився: відео

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      Вінісіус намагався виконати фінт Неймара
      Вінісіус намагався виконати фінт Неймара / campeones.ua

      Форвард мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор відзначився курйозним моментом у матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти "Мелільі".

      Молодий бразилець отримав м'яч біля кутового прапорця і спробував обіграти двох суперників на фланзі фінтом веселка, але помилився і втратив м'яч.

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      Втім, Вінісіус виправився на 75-й хвилині. Він на неймовірній швидкості, увірвавшись в штрафну, обіграв двох гравців і з другої спроби відправив м'яч у сітку.

       

       

      "Реал" виграв з рахунком 6:1. Перша гра також була за мадридцями – 4:0. Для Вінісіуса цей гол став другим за головну команду "Реала".

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      Теги: Футбол Спорт Реал
      Джерело: 24 Канал
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