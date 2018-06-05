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Гравець "Шахтаря" Фред перейшов у "Манчестер Юнайтед"

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Фред переходить у "Манчестер Юнайтед"
Фред переходить у "Манчестер Юнайтед"

Півзахисник донецького "Шахтар" Фред продовжить свою кар’єру в Англії. Його контракт викупив "Манчестер Юнайтед".

Інформацію про перехід 25-літнього Фредеріко Родрігеса де Паула Сантоса, більш відомого як Фред, офіційно підтвердив донецький "Шахтар". 

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Деталі угоди поки не оприлюднюються. За попередньою інформацією, трансфер гравця оцінювали у 50-60 мільйонів євро, а зарплата футболіста у новому клубі – близько 5 мільйонів євро на рік.

Варто зазначити, що до "Шахтаря" Фред перебрався з бразильського "Інтернасьйонала" 26 червня 2013 року за 15 мільйонів євро. З "гірниками" півзахисник уклав п’ятирічний контракт. Тоді ж почав отримувати виклики і до національної збірної Бразилії, за яку дебютував наприкінці 2014 року. З "селесао" гравець відправився на Кубок Америки 2015 року, однак команда там виступила не надто вдало, і після цього гравець три роки не отримував виклики до головної команди Бразилії.

Також у 2016 році Фреда було дискваліфіковано до кінця сезону через вживання допінгу. Влітку цього ж року підписав з "Шахтарем" нову п’ятирічну угоду.

У березні 2018 року отримав виклик до національної збірної, і вийшов на поле у грі проти збірної Росії. Після цього потрапив у список гравців, які поїдуть на Чемпіонат світу з футболу 2018.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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