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НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Гравець "Шахтаря" перейшов в іспанську "Малагу"

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Густаво Бланко-Лещук став гравцем "Малаги"
Густаво Бланко-Лещук став гравцем "Малаги"

Іспанська "Малага" взяла в оренду гравця донецького "Шахтаря" Густаво Бланко-Лещука. Аргентинський форвард виступатиме за новий клуб до кінця сезону.

Про це повідомляється на сайті "Малаги".

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Варто зазначити, що контракт 26-літнього гравця з "гірниками" діятиме ще два роки. У цьому сезоні Бланко-Лещук жодного разу не потрапив до заявки на матч. у минулому сезоні нападник провів лише 15 матчів, у яких забив один гол.

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Теги: Новини спорту Футбол Шахтар
Джерело: 24 Канал
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