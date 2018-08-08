Гравець "Шахтаря" перейшов в іспанську "Малагу"
Іспанська "Малага" взяла в оренду гравця донецького "Шахтаря" Густаво Бланко-Лещука. Аргентинський форвард виступатиме за новий клуб до кінця сезону.
Про це повідомляється на сайті "Малаги".
Читайте також: 18-річний футболіст збірної України перейде в "Динамо" за 7,5 мільйона євро
Варто зазначити, що контракт 26-літнього гравця з "гірниками" діятиме ще два роки. У цьому сезоні Бланко-Лещук жодного разу не потрапив до заявки на матч. у минулому сезоні нападник провів лише 15 матчів, у яких забив один гол.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
"Барселона" націлилася на лідера "Ліверпуля"28 травня 2010 , 18:05
Відбіркові матчі футбольного турніру Олімпіади–2012 перенесли з Ємену в Австралію6 червня 2011 , 13:14
Леоненко: Нас окупували? У мене таке відчуття, що Путін випередив американців4 квітня 2014 , 12:16
Міліція не дозволяє проводити в Одесі матч "Металіст" - "Чорноморець"20 листопада 2014 , 15:10