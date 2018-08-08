Гравець "Шахтаря" перейшов в іспанську "Малагу"

Іспанська "Малага" взяла в оренду гравця донецького "Шахтаря" Густаво Бланко-Лещука. Аргентинський форвард виступатиме за новий клуб до кінця сезону.

Про це повідомляється на сайті "Малаги".

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Варто зазначити, що контракт 26-літнього гравця з "гірниками" діятиме ще два роки. У цьому сезоні Бланко-Лещук жодного разу не потрапив до заявки на матч. у минулому сезоні нападник провів лише 15 матчів, у яких забив один гол.

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