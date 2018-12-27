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      Гравець "Шахтаря" прокоментував можливість переходу в "Динамо"

      504 Читать новость на русском
      Михайло Мудрик
      Михайло Мудрик / shakhtar.com

      Перспективний гравець "Шахтаря" Михайло Мудрик розповів, що не планує покидати донецький клуб у найближчому майбутньому.

      Футболіст заявив, що поки не думає про те, щоб на правах оренди перейти в інший клуб, щоб мати більше ігрової практики.

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      "Я не будую плани так далеко, завжди хочу ставати кращим і мене цікавить тільки те, де я зможу розвиватися. Я думаю, що завжди краще грати ніж сидіти", – заявив Мудрик в інтерв'ю "Телеграф".

      Також футболіст прокоментував можливість переходу в "Динамо". Він заявив, що наразі щасливий у "Шахтарі".

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Шахтар Динамо
      Джерело: 24 Канал
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