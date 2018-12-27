Гравець "Шахтаря" прокоментував можливість переходу в "Динамо"
Перспективний гравець "Шахтаря" Михайло Мудрик розповів, що не планує покидати донецький клуб у найближчому майбутньому.
Футболіст заявив, що поки не думає про те, щоб на правах оренди перейти в інший клуб, щоб мати більше ігрової практики.
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"Я не будую плани так далеко, завжди хочу ставати кращим і мене цікавить тільки те, де я зможу розвиватися. Я думаю, що завжди краще грати ніж сидіти", – заявив Мудрик в інтерв'ю "Телеграф".
Також футболіст прокоментував можливість переходу в "Динамо". Він заявив, що наразі щасливий у "Шахтарі".
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Джерело: 24 Канал
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