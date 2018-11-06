Гравець "Шахтаря" став найкращим футболістом жовтня в УПЛ

За результатами голосування, організованому на офіційному сайті УПЛ, найкращим гравцем жовтня визнаний Ісмаїлі. Минулого місяця футболіст "Шахтаря" повністю відіграв в чемпіонаті три матчі, в яких віддав одну результативну передачу.

Всього проголосувало більше 6000 уболівальників. Бразилець отримав 52% голосів. Читайте також: 21-річний футболіст "Карпат" визнаний найкращим гравцем вересня в УПЛ На другій сходинці – молодий півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, який набрав 33%. Третє місце зайняв нападаючий "Ворскли" Владислав Кулач з 10% голосів. Алан Патрік, Дмитро Шастал, Денис Безбородько, Андрій Борячук і Сергій Гринь набрали менше 5% голосів. Нагадаємо, що минулого місяця нападник "Карпат" Мар'ян Швед став переможцем у номінації "Найкращий гравець вересня". Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24