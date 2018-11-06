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      Гравець "Шахтаря" став найкращим футболістом жовтня в УПЛ

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      Ісмаїлі – найкращий гравець жовтня в УПЛ
      Ісмаїлі – найкращий гравець жовтня в УПЛ

      За результатами голосування, організованому на офіційному сайті УПЛ, найкращим гравцем жовтня визнаний Ісмаїлі. Минулого місяця футболіст "Шахтаря" повністю відіграв в чемпіонаті три матчі, в яких віддав одну результативну передачу.

      Всього проголосувало більше 6000 уболівальників. Бразилець отримав 52% голосів.

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      На другій сходинці – молодий півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, який набрав 33%. Третє місце зайняв нападаючий "Ворскли" Владислав Кулач з 10% голосів.

      Алан Патрік, Дмитро Шастал, Денис Безбородько, Андрій Борячук і Сергій Гринь набрали менше 5% голосів.

      Нагадаємо, що минулого місяця нападник "Карпат" Мар'ян Швед став переможцем у номінації "Найкращий гравець вересня".

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Шахтар Динамо ФК Ворскла УПЛ
      Джерело: 24 Канал
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