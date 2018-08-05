Гравець "Шахтаря" та збірної України несподівано поголився налисо
Український півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Віктор Коваленко зважився на кардинальну зміну іміджу.
22-річний футболіст вирішив позбутися від волосся на голові, та оновив свою зачіску "під нуль".
Читайте також: Скандальний епізод, за який Фонсека вилаяв Хацкевича після матчу "Динамо" – "Шахтар": відео
У поточному сезоні Віктор Коваленко взяв участь в трьох офіційних матчах "Шахтаря", в яких відзначився однією гольовою передачею.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
Біткойн встановив небувалий раніше рекорд17 грудня 2017 , 19:00
Спроба перевороту в Туреччині: вже затримано майже 3000 заколотників16 липня 2016 , 13:02
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00