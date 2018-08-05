Гравець "Шахтаря" та збірної України несподівано поголився налисо

Український півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Віктор Коваленко зважився на кардинальну зміну іміджу.

22-річний футболіст вирішив позбутися від волосся на голові, та оновив свою зачіску "під нуль".

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У поточному сезоні Віктор Коваленко взяв участь в трьох офіційних матчах "Шахтаря", в яких відзначився однією гольовою передачею.

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