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Гравець збірної Росії після трансферу Роналду захотів грати в "Ювентусі"

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Олександр Головін хоче перейти в "Ювентус"
Олександр Головін хоче перейти в "Ювентус"

Футболіст московського ЦСКА та збірної Росії Олександр Головін хоче перейти до Роналду в "Ювентус".

Як запевняють італійські джерела, хавбек прийняв таке рішення після того, як гравцем "Старої синьйори" став португалець Кріштіану Роналду.

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Представники 22-річного росіянина нібито вже відправили офіційний лист в "Ювентус", в якому говориться, що Головін при виборі між туринським клубом та іншими зарубіжними варіантами віддасть перевагу саме "Ювентусу".

Зазначимо, переговори Ювентуса та ЦСКА по Головіну були заморожені через високу ціну футболіста. "Армійці" хочуть отримати за свого лідера 35 млн євро.

Нагадаємо, Головіним активно цікавився лондонський Челсі, який хотів придбати гравця після вильоту збірної Росії з ЧС-2018.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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