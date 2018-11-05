Гравець збірної Словаччини потрапив до лікарні після нападу, він не зіграє проти України

Провідний захисник збірної Словаччини Любомир Шатка не зіграє проти збірних України та Чехії у Лізі націй. На гравця був вчинений напад, після якого він потрапив до лікарні.

Інцидент відбувся у Братиславі. У неділю, 4 листопада, невідомий чоловік завдав футболісту декілька потужних ударів по голові. Внаслідок нападу у Шатки була зламана щелепа, вибито декілька зубів. Також у нього була рвана рана на голові, а лікарі діагностували струс мозку, повідомили у клубі.

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Через такі травми футболіст не зможе зіграти до кінця сезону. Відтак він пропустить матчі збірної Словаччини проти України вдома 16 листопада, та гру проти Чехії на виїзді 19 листопада.

Поліції вдалося впіймати зловмисника. Триває розслідування.

Гравця вже виписали з лікарні. Він проходить лікування вдома.