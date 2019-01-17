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      Гравець збірної України дебютував за новий клуб перемогою у матчі проти "Реалу": відео

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      Василь Кравець у матчі проти "Реалу"
      Василь Кравець у матчі проти "Реалу"

      Захисник збірної України Василь Кравець дебютував за свій новий клуб – іспанський "Леганес". Перший матч захисника після переходу припав на гру проти мадридського "Реалу". Це була гра-відповідь 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

      "Леганес" переміг у цьому матчі 1:0, однак у наступний раунд пройшов саме "Реал" завдяки домашній перемозі 3:0.

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      Василь Кравець провів на полі 75 хвилин. Він був замінений через травму. За цей час захисник (грав на позиції лівого латераля) віддав 30 передач (73% точних). Виграв одну з двох верхових дуелей. Здійснив два навіси в штрафний майданчик "Реала". Вступив в 13 єдиноборств (38% виграних). Три рази йшов в обведення, але невдало. Зробив два успішних відбори з чотирьох.

      Варто зазначити, що інший гравець збірної України, який виступає за "Леганес" – воротар Андрій Лунін – навіть не потрапив у заявку на цей матч. Причина в тому, що контракт футболіста належать саме мадридському "Реалу", а за "Леганес" він виступає на правах оренди.

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      Теги: Футбол Спорт Реал
      Джерело: 24 Канал
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