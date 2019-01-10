Гравець збірної України погодився перейти в "Рому"

Півзахисник бельгійського "Генка" українець Руслан Маліновський незабаром може змінити клубну прописку. Футболіст може перейти в римську "Рому".

Як повідомляє сайт італійського журналіста Джанлуки ді Марціо, Руслан домовився з "Ромою" про трансфер.

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У "вовків" є "так" 25-річного українця, а також після контактів з його агентами були уточнені фінансові умови угоди. Перехід планують здійснити в літнє трансферне вікно.

Як повідомлялося раніше, трансфер Маліновського в "Рому" може обійтися римлянам в 12 мільйонів євро плюс бонуси.

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