Гравець збірної України погодився перейти в "Рому"
Півзахисник бельгійського "Генка" українець Руслан Маліновський незабаром може змінити клубну прописку. Футболіст може перейти в римську "Рому".
Як повідомляє сайт італійського журналіста Джанлуки ді Марціо, Руслан домовився з "Ромою" про трансфер.
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У "вовків" є "так" 25-річного українця, а також після контактів з його агентами були уточнені фінансові умови угоди. Перехід планують здійснити в літнє трансферне вікно.
Як повідомлялося раніше, трансфер Маліновського в "Рому" може обійтися римлянам в 12 мільйонів євро плюс бонуси.
Джерело: 24 Канал
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