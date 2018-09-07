Гравець збірної України показав наслідки травми отриманої на тренуванні: моторошне фото

Півзахисник "Динамо" U-21 Богдан Білошевський травмувався в розташуванні юнацької збірної України.

Білошевський у своєму Instagram продемонстрував жахливі наслідки травми, яку він отримав на тренуванні у таборі національної команди U-21.

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Нагадаємо, що 7 вересня підопічні Олександра Головка розпочнуть боротьбу за вихід на Євро-2019 поєдинком проти Латвії, а вже через три дні зіграють з командою Андорри.

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