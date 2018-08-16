Гравець збірної України забив гол у матчі Ліги Європи
Гравець збірної України Роман Яремчук відзначився забитим м'ячем за "Гент" в поєдинку 3-го кваліфікаційного раунду проти польської "Ягеллонії".
Український футболіст вийшов тільки на 67-й хвилині матчу, а вже на 84-й хвилині забив переможний гол.
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Це третій м'яч вихованця "Динамо" в поточному сезоні. Раніше він забивав у чемпіонаті Бельгії у ворота "Стандарда" (2:3) і "Васланд-Беверена" (4:1).
В раунді плей-оф Ліги Європи "Гент" зіграє з "Бордо", який виграв другий матч у "Маріуполя" (2:1) і пройшов далі.
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Джерело: 24 Канал
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