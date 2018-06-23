Гравець збірної України Зінченко відпустку проводить у Росії: фото
Футболіст збірної України та англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко відпустку, після пляжів Туреччини, вирішив провести у Росії.
У Instagram гравець виклав фото з риболовлі. Геотег на фотографії свідчить, що рибалив Зінченко у Мезмаї, що у Краснодарському краї Росії.
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Варто зазначити, що уродженець Радомишля у 2015-2016 роках виступав у Росії за клуб "Уфа".
Джерело: 24 Канал
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