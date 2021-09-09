Грався не у своєму дворі: у Дніпрі жінка побила дитину
Джерело:"Інформатор"
Літня жінка накинулася на 7-річного хлопчика через те, що він грався з іншими дітьми не у своєму дворі. Постраждалому знадобилася допомога лікарів.
У пресслужбі поліції Дніпра зазначили, що хлопця не госпіталізували. Однак у нього подряпане обличчя та припухлі очі.
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Розлютилася 72-річна жінка через те, що 7-річний хлопчик грався у футбол не у своєму дворі, а м'яч потрапив у палісаднік бабусі.
Била ногами та хапала за шию
- За словами матері постраждалого, коли хлопчик пішов до клумби аби дістати м'яч, йому довелося присісти.
- У цей час жінка підійшла до нього ззаду та вдарила по ногах.
- Хлопчик впав, після чого роззлючена бабуся почала бити його по животу.
- Коли ж школяр підвівся, жінка схопила його за шию та почала трясти.
- М'яч пенсіонерка забрала та закинула у під'їзд.
Вже після побиття хлопчика до його цькування підключилися сусіди жінки. Вони кричали, що це – їхній двір, а діти з інших будинків повинні йти до себе.
Батьки постраждалого школяра звернулися до правоохоронців. Як саме поліцейські кваліфікували подію, наразі невідомо.
Вибирати і застосовувати міри покарання, а також займатися вихованням дітей повинні батьки, а не бабусі у дворі. Більш того, не існує Закону, який міг би обмежити свободу пересування маленьких хлопчиків по дворах. Так що якщо ви зіткнулися з подібною ситуацією - повідомляйте в поліцію.