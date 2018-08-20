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Гравцем "Шахтаря" Тайсоном зацікавилась іспанська "Севілья"

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Капітан "Шахтаря" Тайсон має можливість піти стопами Євгена Коноплянки і змінити українську Прем'єр-лігу на чемпіонат Іспанії.

Спеціалізоване видання transfermarkt оцінює трансфер Тайсона в 11 мільйонів євро.

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"Севілья" активно шукає гравця на позицію вінгера, тож звернула увагу на бразильця гірників. 


За Тайсона можна просити не менше, ніж 11 мільйонів євро

Іспанський клуб, за інформацією медіа, вже нібито офіційно звернувся до "Шахтаря" із запитом про купівлю гравця.

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Теги: Новини спорту Футбол
Джерело: 24 канал
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