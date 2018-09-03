Гравці "Динамо" після ганебної поразки від "Карпат" вибачились перед ультрасом клуба: відео

Футболісти "Динамо" після фінального свистка матчу з "Карпатами" мали відверту розмову з фанатами команди, а потім спробували пояснити подію пресі.

Активні фанати київського "Динамо" довго не покидали НСК "Олімпійський" після жахливої поразки їхніх улюбленців від "Карпат" у домашньому матчі чемпіонату України.

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Зазначимо, що до фанатів підійшли Денис Бойко, Микола Шапаренко, Назарій Русин, Микита Бурда, Віталій Буяльський, Беньямін Вербич та Томаш Кендзьора.

Очевидці відзначали, що розмова стартувала на підвищених тонах і не дуже годилась для запису. Заспокоїти фанатів взявся герой київського матчу з Аяксом. Бойко зізнався, що прекрасно всіх розуміє і йому на душі, може, навіть ще гірше, ніж вболівальникам. Гравці попросили вибачення за свою гру.

Вже після матчу про негаразди у команді розповів Микита Бурда.

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"Потрібно, щоб пройшов певний час, тому що зараз всі на емоціях. У роздягальні дуже погана обстановка, всі нервують, але перш за все, всім дуже соромно. Хочеться прокинутися завтра, і щоб все це виявилося страшним сном. Звичайно, якби забили на перших хвилинах, гра склалася б по-іншому. Але ми самі собі створили проблеми, пропустили м'яч. Не знаю, чому так", – цитує слова Бурди офіційний сайт "Динамо".

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