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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Гравці "Динамо" відправилися на відпочинок в екзотичні країни

      214 Читать новость на русском
      Віктор Циганков
      Віктор Циганков / 1927.kiev.ua

      Два футболісти київського "Динамо" вже встигли відправитися у відпустку після завершення групового етапу Ліги Європи та 18 турів чемпіонату України.

      Віце-капітан "біло-синіх" у своєму Instagram похвалився, що відпочиває в Дубаї (ОАЕ).

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      Допис, поширений Viktor Tsygankov (@viktortsygankov)

       

       

      Також у теплі краї вирушив Олександр Андрієвський. Для відпочинку півзахисник обрав Мальдіви.

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Александр (@andriievskyi)

       

       

      Нагадаємо, що "Динамо" за підсумками 6 матчів у Лізі Європи набрало 11 балів та розташувалося на першій сходинці в турнірній таблиці квартету.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Динамо
      Джерело: 24 Канал
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