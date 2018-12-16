Гравці "Динамо" відправилися на відпочинок в екзотичні країни
Два футболісти київського "Динамо" вже встигли відправитися у відпустку після завершення групового етапу Ліги Європи та 18 турів чемпіонату України.
Віце-капітан "біло-синіх" у своєму Instagram похвалився, що відпочиває в Дубаї (ОАЕ).
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Також у теплі краї вирушив Олександр Андрієвський. Для відпочинку півзахисник обрав Мальдіви.
Нагадаємо, що "Динамо" за підсумками 6 матчів у Лізі Європи набрало 11 балів та розташувалося на першій сходинці в турнірній таблиці квартету.
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Джерело: 24 Канал
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