Гравці хорватської збірної після перемоги над Росією записали звернення до українців

Захисник футбольної збірної Хорватії та екс-гравець київського "Динамо" Домагой Віда разом з Огнєном Вукоєвичем, який теж був гравцем української команди, записали відеозвернення після перемоги над збірною Росії на Чемпіонаті світу.

Збірні Хорватії та Росії на Чемпіонаті світу не змогли визначити переможця матчу в основний час. Не вистачило їм і екстра-тайму. Тож довелося пробивати післяматчеві пенальті, в яких перемогли хорвати.

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"Слава Україні, давай, давай!" – каже Віда на відео, а Вукоєвич додає: "Ця перемога за "Динамо" і за Україну. Хорватія, вперед!".

Відео звернення Віди і Вукоєвича

На запитання російських журналістів, чи малось в ролику на увазі, що перемога була для України, Віда заявив: "Ні. Ця перемога – для Хорватії. Ніякої політики. Це жарт. У мене там друзі з часів "Динамо Київ", нічого іншого я на увазі не мав", – передає слова футболіста Sports.ru.