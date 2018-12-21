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      Гравці "Манчестер Юнайтед" сперечалися на гроші, що Моурінью звільнять

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      Гравці "Манчестер Юнайтед" сперечалися на звільнення Жозе Моурінью
      Гравці "Манчестер Юнайтед" сперечалися на звільнення Жозе Моурінью

      Гравці "Манчестер Юнайтед" робили великі грошові ставки на звільнення Жозе Моурінью.

      Так, Алексіс Санчес розбагатів на 20 тисяч фунтів після звільнення Жозе Моурінью. Чилійський нападник виграв суперечку у свого одноклубника Маркоса Рохо, стверджує The Sun.

      Читайте також: Стало відомо, де Моурінью може продовжити кар'єру після "Манчестер Юнайтед"

      Після офіційного оголошення про відставку португальського фахівця Санчес відправив у чат гравців "червоних дияволів" повідомлення на адресу Рохо.

      "Я ж тобі казав! Терпіння – це все, що нам потрібно. Рохо, ти повинен мені £ 20 тисяч", – написав Санчес.

      Нагадаємо, напередодні "Манчестер Юнайтед" звільнив португальця та призначив на його місце легенду клубу Уле Гуннара Сульшера.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью
      Джерело: 24 Канал
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