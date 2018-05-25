16:51
25 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
26°C 16°C
  • субота
    22°C 15°C
  • неділя
    22°C 11°C
  • понеділок
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ ВЕРХОВНА РАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Рогозін знову на ракеті. День
Вєсті Кремля
22:12, 24 травня
Вєсті.UA. Альтер его Тимошенко. Кліщі в політиці
Вєсті.UA
21:37, 24 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ ВЕРХОВНА РАДА

Гравці "Реалу" та "Ліверпуля" прибули до Києва: що вони постять в Instagram

660 Читать новость на русском
Гравці "Реалу" та "Ліверпуля" прибули до Києва: що вони постять в Instagram

Футболісти іспанського "Реалу" та англійського "Ліверпуля" прибули до Києва на матч фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня.

Зазвичай активні у соціальних мережах, футболісти поки не викладали фотографії з Києва у Instagram.

Читайте також: Реал – Ліверпуль: анонс фіналу Ліги чемпіонів

Поки фото як Києва, так і з Києва, були опубліковані на офіційній сторінці "Ліверпуля". Загалом англійський клуб доволі активний у соцмережах, представивши чимало фото та відео української столиці.

 

We’re getting closer... #LFC #LiverpoolFC #UCL #ChampionsLeague #UCLFinal

Публикация от Liverpool Football Club (@liverpoolfc)

Читайте також: Напад на фанів "Ліверпуля" у центрі Києва: нападники зняли момент бійки на відео

Щодо гравців, то на їх сторінках фото, як вони збираються до Києва. Робив їх, скоріш за все, фотограф клубу.

 

On our way to Kyiv ️ #weareliverpool #UCL

Публикация от Gini Wijnaldum (@gwijnaldum)

 

Next stop ️kiev

Публикация от Sadio Mane (@sadiomaneofficiel)

 

@championsleague

Публикация от Ingzi (@ingstagram10)

 

On our way to Kyiv ️ #WeAreLiverpool

Публикация от Virgil van Dijk (@virgilvandijk)

Гравці "Реалу" використали однакові фото. На одній з них – Кріштіану Роналду з Марсело та Каземіро. Цю фотографію, до речі, запостили і на офіційній сторінці "вершкових".

 

A caminho de Kiev ️

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Лише в Серхіо Рамоса – "унікальна" фотографія того, як він вилітає до Києва.

 

Let's do this! #APorLa13

Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos)

Двох французів у мадридському клубі – Рафаель Варан та Карім Бензема виклали одне і те ж фото

 

Go to Kiev #APorLa13 #HalaMadrid

Публикация от Raphaël Varane (@raphaelvarane)

 

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук