Гравці "Реалу" та "Ліверпуля" прибули до Києва: що вони постять в Instagram

Футболісти іспанського "Реалу" та англійського "Ліверпуля" прибули до Києва на матч фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня.

Зазвичай активні у соціальних мережах, футболісти поки не викладали фотографії з Києва у Instagram.

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Поки фото як Києва, так і з Києва, були опубліковані на офіційній сторінці "Ліверпуля". Загалом англійський клуб доволі активний у соцмережах, представивши чимало фото та відео української столиці.

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Щодо гравців, то на їх сторінках фото, як вони збираються до Києва. Робив їх, скоріш за все, фотограф клубу.

Next stop ️kiev Публикация от Sadio Mane (@sadiomaneofficiel) 24 Май 2018 в 6:20 PDT

Публикация от Dejan Lovren (@dejanlovren06) 24 Май 2018 в 2:43 PDT

@championsleague Публикация от Ingzi (@ingstagram10) 24 Май 2018 в 10:56 PDT

Гравці "Реалу" використали однакові фото. На одній з них – Кріштіану Роналду з Марсело та Каземіро. Цю фотографію, до речі, запостили і на офіційній сторінці "вершкових".

A caminho de Kiev ️ Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 24 Май 2018 в 7:13 PDT

Лише в Серхіо Рамоса – "унікальна" фотографія того, як він вилітає до Києва.

Двох французів у мадридському клубі – Рафаель Варан та Карім Бензема виклали одне і те ж фото