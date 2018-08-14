11:06
14 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
31°C
31°C 16°C
  • середа
    32°C 21°C
  • четвер
    29°C 20°C
  • п'ятниця
    31°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. По щучому велінню Путіна. Шойгу лякає їжака
Вєсті Кремля
20:51, 13 серпня
Вєсті.UA. Таємниця скандального Ляшка. Знищення Медведчука
Вєсті.UA
20:49, 13 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Гравці рівненського "Вереса" підозрюються у побитті таксиста

71 Читать новость на русском
Гравці рівненського "Вереса" підозрюються у побитті таксиста

Троє гравців рівненського "Вереса" підозрюються у побитті таксиста. У клубі одразу ж звільнили футболістів.

Інцидент стався ще в ніч на суботу, 11 серпня. Як повідомили у поліції, до них звернувся стурбований таксист та повідомив, що пасажири, яких він перевозив, відмовилися розраховуватись за надані послуги, побили його та втекли.

Читайте також: Українці можуть не побачити матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи: деталі

"Пізніше на вул. Чорновола екіпаж помітив осіб, які відповідали орієнтуванню. Хлопці поводили себе зухвало та агресивно, стверджували, що послугами таксі не користуються, людей не б’ють. Натомість в особах молодиків таксист впізнав кривдників. 21-річних та 25-річного рівнян патрульні затримали, освідували на стан алкогольного сп'яніння в медичному закладі та передали слідчим для встановлення обставин справи та притягнення винних до відповідальності", – йдеться в повідомленні поліції.

Згодом стало відомо, що підозрювані – гравці рівненського "Вереса" Антон Котляр, Віктор Барабаш, Дмитро Заїкин.

Читайте також: Неоднозначна перемога "Шахтаря", "Динамо" не зіграло проти "Маріуполя": підсумки 4-го туру УПЛ

У клубі вже відреагували на цю ситуацію.

"Футболісти команди "Верес" Антон Котляр, Віктор Барабаш, Дмитро Заїкин звільнені з команди за порушення спортивного режиму, порушення умов контракту та приховування від керівництва клубу даного інциденту", – повідомили у клубі.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини спорту Рівне Поліція Футбол Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як Манафорт притягував нездар до влади в Україні
сьогодні, 09:00 Як Манафорт притягував нездар до влади в Україні
Сергій Лещенко
От серости к яркости, или Какими должны быть новые школы в Украине
сьогодні, 08:28 От серости к яркости, или Какими должны быть новые школы в Украине
Блог Медіа
Головні новини 13 серпня: в Україну їде місія МВФ, продовження скандалу з фільмом про Стуса
сьогодні, 08:06 Головні новини 13 серпня: в Україну їде місія МВФ, продовження скандалу з фільмом про Стуса
Путина скинут: к чему могут привести американские санкции
сьогодні, 07:00 Путина скинут: к чему могут привести американские санкции
Іван Яковина
На що прицілився Медведчук, повертаючись в українську політику
13 серпня, 23:00 На що прицілився Медведчук, повертаючись в українську політику
Сергій Лещенко
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
"Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
 10 вересня 2011 , 21:56
Український "Донбас" зазнав поразки у фінальному хокейному поєдинку
 17 серпня 2013 , 12:22
Чанов: "Шахтар" - не вулична команда
 5 листопада 2013 , 15:03
Офіційно. "Дніпро" підписав Чигринського
 9 лютого 2015 , 15:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук