Гравці рівненського "Вереса" підозрюються у побитті таксиста

Троє гравців рівненського "Вереса" підозрюються у побитті таксиста. У клубі одразу ж звільнили футболістів.

Інцидент стався ще в ніч на суботу, 11 серпня. Як повідомили у поліції, до них звернувся стурбований таксист та повідомив, що пасажири, яких він перевозив, відмовилися розраховуватись за надані послуги, побили його та втекли.

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"Пізніше на вул. Чорновола екіпаж помітив осіб, які відповідали орієнтуванню. Хлопці поводили себе зухвало та агресивно, стверджували, що послугами таксі не користуються, людей не б’ють. Натомість в особах молодиків таксист впізнав кривдників. 21-річних та 25-річного рівнян патрульні затримали, освідували на стан алкогольного сп'яніння в медичному закладі та передали слідчим для встановлення обставин справи та притягнення винних до відповідальності", – йдеться в повідомленні поліції.

Згодом стало відомо, що підозрювані – гравці рівненського "Вереса" Антон Котляр, Віктор Барабаш, Дмитро Заїкин.

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У клубі вже відреагували на цю ситуацію.

"Футболісти команди "Верес" Антон Котляр, Віктор Барабаш, Дмитро Заїкин звільнені з команди за порушення спортивного режиму, порушення умов контракту та приховування від керівництва клубу даного інциденту", – повідомили у клубі.

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