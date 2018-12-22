Гравці "Шахтаря" опублікували фото з відпочинку з Неймаром та заговорили про одну команду

Бразильські легіонери "Шахтаря" проводять відпустку у себе на батьківщині. Серед них і нападник "гірників" Жуніор Мораєс та півзахисник Алан Патрік.

Під час відпочинку у Сантосі вони опублікували фото разом з гравцем ПСЖ Неймаром та Гансо, який зараз виступає за французьким "Ам'єн". Мораєс підписав фото "Ви всі подумали про ту ж команду".

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Варто зазначити, що усі гравці – вихованці футбольного клубу "Сантос", і в свій час виступали за цей клуб.

До слова, Неймар на цьому фото у майці баскетбольного клубу "Лос-Анджелес Лейкерс" з номером 10. Саме під цим номером у цьому клубі виступає українець Святослав Михайлюк.