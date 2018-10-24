Гравці "Шахтаря" прокоментували розгромну поразку

У вівторок, 23 жовтня, "Шахтар" зазнав першої поразки у Лізі чемпіонів у грі з "Манчестер Сіті". Гравці переможеної команди, зокрема, Сергій Кривцов та Микола Матвієнко, а також головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола прокоментували поєдинок..

Напередодні 24 канал повідомляв, що донецький "Шахтар" у Харкові приймав англійський "Манчестер Сіті". Гра для "гірників" видалася доволі невдалою – команда зазнала розгромної поразки – 0:3.

Читайте також: Авторитетний портал назвав найкращих гравців у матчі "Шахтар" – "Манчестер Сіті"

У третьому турі Ліги чемпіонів півзахисники "Шахтаря" Тайсон і Марлос не змогли зіграти проти "Манчестер Сіті" через травми.

Не вистачало Тайсона і Марлоса, звісно, адже це два наших головних гравці. А також Ісмаїлі був з температурою, і я розумію, як йому було тяжко грати, тому наразі склалася така ситуація,

– сказав Сергій Кривцов.

За словами гравця "Шахтаря" Миколи Матвієнка, команда очікувала, що буде пресінг. Гравці підготували певний план гри, але грали не по ньому, тому було багато помилок.

Нас нещадно критикували за поразку "Ліону" і невиразну у гру проти "Хоффенхайма", де ми вирвали перемогу лише на заключних хвилинах. Відтак, в грі проти "Шахтаря" ми взяли себе в руки, контролювали хід подій і досягли блискучого результату. Але до честі суперника, у другому таймі "Шахтар" створив нам чимало труднощів,

– відповів головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24