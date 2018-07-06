Гравці "Ворскли" погрожують бойкотом матчу з "Динамо" через борги

Керівництво "Ворскли" до сих пір не виплатили борги футболістам і персоналу клубу. Гравці погрожують бойкотом матчу з "Динамо".

Футболісти висунули керівництву клубу ультиматум: виплата боргів або невихід команди на гру проти "Динамо" 25 липня в рамках першого туру Прем'єр-ліги. Це колективне рішення футболісти ухвалили під час збору в Словенії, повідомляє SportArena з посиланнями на власні джерела.

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Після виходу в Лігу Європи команді було обіцяно закриття всіх боргів, але гроші виплатили тільки за один місяць. Зараз футболістам "Ворскли" повинні за 7-8 місяців, а також бонуси за зайняте в минулому сезоні третє місце в УПЛ і вихід у єврокубки.

В свою чергу, борги персоналу клубу досягають більше одного року.

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Також клуб заборгував і ряду футболістів, які вже за нього не грають. Йдеться про Сергія Сімініна, Олега Баранника і Євгенія Ткачука.

Зазначимо,що "Ворскла" завдяки третьому місцю в минулому сезоні розпочне Лігу Європи з групового етапу.