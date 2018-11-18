21:41
18 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Високі гості і маленький Вова. Нова презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:44, 17 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Радикальний Апполон. "Етика" Барни
      Вєсті.UA
      19:10, 17 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ

      Гравці збірної України зачитали вірш українською мовою: відео

      813 Читать новость на русском
      Гравці збірної України зачитали вірш українською мовою: відео

      Футболісти національної збірної України долучилися до челенджу #ЧитайРідною та прочитали вірш українською мовою.

      Обрали вони вірш Миколи Вінграновського "Вінок на березі юності".

      Читайте також: Як українських вболівальників через примхи Луческу залишили без матчу збірної України

      Читали рядки поезії Сергій Кривцов, Євген Копоплянка, Віктор Циганков, Тарас Степаненко, Руслан Маліновський, Сергій Болбат, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, Андрій Борячук, Андрій П'ятов, Олександр Зінченко, Іван Петряк, Віталій Миколенко та Микита Бурда.

      Гравці збірної України читають вірш Миколи Вінграновського

       

      Варто зазначити, що до цього участь у виклику #Читайрідною взяли три клуби УПЛ – донецький "Олімпік", чернігівська "Десна" та "Арсенал-Київ"

       

      Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Жіноча збірна України виграла срібло з біатлону
       13 березня 2011 , 15:14
      Кров'ю та потом: білоруська спортсменка виграла марафон попри сильну кровотечу з носа
       12 серпня , 15:45
      Ібра, Джеррард, Іньєста та інші: ТОП-10 асистів сезону. ВІДЕО
       16 травня 2014 , 18:13
      Твіттеріада. Огляд мікроблогів футбольних знаменитостей
       22 грудня 2014 , 21:46
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук