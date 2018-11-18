Гравці збірної України зачитали вірш українською мовою: відео
Футболісти національної збірної України долучилися до челенджу #ЧитайРідною та прочитали вірш українською мовою.
Обрали вони вірш Миколи Вінграновського "Вінок на березі юності".
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Читали рядки поезії Сергій Кривцов, Євген Копоплянка, Віктор Циганков, Тарас Степаненко, Руслан Маліновський, Сергій Болбат, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, Андрій Борячук, Андрій П'ятов, Олександр Зінченко, Іван Петряк, Віталій Миколенко та Микита Бурда.
Гравці збірної України читають вірш Миколи Вінграновського
Варто зазначити, що до цього участь у виклику #Читайрідною взяли три клуби УПЛ – донецький "Олімпік", чернігівська "Десна" та "Арсенал-Київ"
Джерело: 24 Канал
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