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      Гравців "Шахтаря" визнали найкращими в черговому турі Ліги чемпіонів

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      Тайсона та Ісмаїлі визнали найкращими в черговому турі Ліги чемпіонів
      Тайсона та Ісмаїлі визнали найкращими в черговому турі Ліги чемпіонів / shakhtar.com

      Відразу два гравці донецького "Шахтаря" потрапили до символічних збірних за підсумками 5-го туру Ліги чемпіонів.

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      Капітан "гірників" Тайсон та лівий захисник Ісмаїлі потрапили до команди тижня Fantasy Football за версією УЄФА.

      Окрім донеччан, до символічної команди потрапили Тібо Куртуа ("Реал"), Лукаш Гейд ("Вікторія"), Джошуа Кімміх ("Баварія"), Едер Мілітао ("Порту"), Марек Гамшик ("Наполі"), Ар'єн Роббен ("Баварія"), Максвелл Корне ("Ліон"), Дріс Мертенс ("Наполі") та Роберт Левандовські ("Баварія").

      Також Тайсон та Ісмаїлі потрапили до команди тижня за версією Whoscored.

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      Нагадаємо, що донецький "Шахтар" у матчі проти німецького "Хоффенхайму" забив два голи ще на початку зустрічі. Але втримати комфортну перевагу не зумів. Та переміг 3:2.

      Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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