Гравців "Шахтаря" визнали найкращими в черговому турі Ліги чемпіонів

Відразу два гравці донецького "Шахтаря" потрапили до символічних збірних за підсумками 5-го туру Ліги чемпіонів.

Читайте також: Хоффенхайм – Шахтар: відео голів матчу Ліги чемпіонів

Капітан "гірників" Тайсон та лівий захисник Ісмаїлі потрапили до команди тижня Fantasy Football за версією УЄФА.

Окрім донеччан, до символічної команди потрапили Тібо Куртуа ("Реал"), Лукаш Гейд ("Вікторія"), Джошуа Кімміх ("Баварія"), Едер Мілітао ("Порту"), Марек Гамшик ("Наполі"), Ар'єн Роббен ("Баварія"), Максвелл Корне ("Ліон"), Дріс Мертенс ("Наполі") та Роберт Левандовські ("Баварія").

Також Тайсон та Ісмаїлі потрапили до команди тижня за версією Whoscored.

Читайте також: "Шахтар" офіційно зберіг гравця збірної України

Нагадаємо, що донецький "Шахтар" у матчі проти німецького "Хоффенхайму" забив два голи ще на початку зустрічі. Але втримати комфортну перевагу не зумів. Та переміг 3:2.