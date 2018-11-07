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      Гравця "Бостона" Кайрі Ірвінга оштрафували за кидок м’яча на трибуни після закінчення гри: відео

      46 Читать новость на русском
      Кайрі Ірванг
      Кайрі Ірванг

      Баскетболіст "Бостон Селтікс" Кайрі Ірвінг оштрафований на 25 тисяч доларів. У таку суму гравцю обійшовся кидок м’яча на трибуни після фінальної сирени.

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      У понеділок, 5 листопада, "Бостон" на виїзді програв "Денверу". Рахунок матчу 115:107. За декілька секунд до фінальної сирени баскетболіст "Денвера" Джамал Мюррей намагався закинути м’яч з-за дуги, щоб набрати за гру 50 очок. Така поведінка не надто сподобалася Ірвінгу. Після фінальної сирени він зі всієї сили викинув м’яч на трибуни, аби той не дістався супернику.

      Свою поведінку Ірвінг пояснив тим, що в НБА є традиція, за якої при великому розриві у рахунку на останніх секундах гри баскетболісти просто тримають м’яч, а не атакують кільце суперника.

      Теги: Спорт Баскетбол NBA
      Джерело: 24 Канал
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