Гравця "Бостона" Кайрі Ірвінга оштрафували за кидок м’яча на трибуни після закінчення гри: відео

Баскетболіст "Бостон Селтікс" Кайрі Ірвінг оштрафований на 25 тисяч доларів. У таку суму гравцю обійшовся кидок м’яча на трибуни після фінальної сирени.

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У понеділок, 5 листопада, "Бостон" на виїзді програв "Денверу". Рахунок матчу 115:107. За декілька секунд до фінальної сирени баскетболіст "Денвера" Джамал Мюррей намагався закинути м’яч з-за дуги, щоб набрати за гру 50 очок. Така поведінка не надто сподобалася Ірвінгу. Після фінальної сирени він зі всієї сили викинув м’яч на трибуни, аби той не дістався супернику.

Kyrie Irving was like, "You want the game ball after that , Jamal Murray? Go get it!" pic.twitter.com/ZfyFW8RpxH — Michael Lee (@MrMichaelLee) 6 листопада 2018 р.

Свою поведінку Ірвінг пояснив тим, що в НБА є традиція, за якої при великому розриві у рахунку на останніх секундах гри баскетболісти просто тримають м’яч, а не атакують кільце суперника.