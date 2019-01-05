Гравця "Олімпіка" визнали винним в аварії за участі чотирьох автомобілів

Гравець донецького "Олімпіка" Максим Дегтярьов був визнаний винним у порушенні правил дорожнього руху, внаслідок чого відбулася аварія за участі чотирьох автомобілів.

Нагадаємо, 22 вересня Porsche Cayenne гравця зіштовхнувся з автомобілем Audi, після чого останній відлетів у ще два припарковані автомобілі. Це все відбулося на підземній парковці ТРЦ "Ашан" у Києві (вул. Здолбунівська, 17). При цьому повідомлялося, що гравець після прибуття поліції покинув місце події, адже поспішав на гру "Олімпіка" проти "Арсенал-Київ". У цій грі Дегтярьов не лише зіграв, але й забив третій гол своєї команди, а "Олімпік" переміг 1:3.

Читайте також: Трансфери українських клубів 2019 року

У клубі тоді переконували, що гравець не винен у аварії. Про це заявляв і сам Дегтярьов.

"Коли я заїхав на паркінг, зупинився перед перехрестям, щоб подивитися, чи немає машини. В той момент ніякої машини не було, я почав рух далі через перехрестя. І коли я його практично пройшов, в мою машину на великій швидкості збоку врізався автомобіль Audi A4. Моя машина важить дві тонни, але її все одно від такого удару відкинуло в стовп. У той же час Audi, не маючи навіть гальмівного шляху, почала зносити все, що було на її шляху. В результаті, постраждали ще два автомобілі. Водій Audi явно розумів свою провину в цьому ДТП, вийшов з автомобіля і схопився за голову. Ми викликали поліцію і чекали їх приїзду", – розповідав сам футболіст.

Однак Дарницький районний суд міста Києва постановив, що саме Максим Дегтярьов є винуватцем аварії. Відтак наклав на гравця адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто у сумі 340 гривень на користь держави. А також стягнути з нього судовий збір у розмірі 352 гривні та 40 копійок на користь держави.