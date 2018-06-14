Гравця "Шахтаря" Будківського передали в оренду французькому клубу

Пилип Будківський переїжджає до французької ліги. Гравець і надалі належить "Шахтарю", але в "Сошо" гратиме на правах оренди.

У "Шахтарі" і надалі не розраховують на нападника форварда збірної України, який впродовж п’яти останніх сезонів не провів у складі гірників жодного матчу.

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Будківський виступав по орендах у "Севастополі", "Зорі", "Анжи" та "Кортрейку". Тепер футболіст перебрався до другого за рангом французького дивізіону.

Як і у попередніх командах, форвард виступатиме у клубі на правах оренди.