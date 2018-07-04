Гравцям збірної Колумбії приходили смертельні погрози після матчу з Англією

Колумбійські вболівальники погрожують футболістам своєї збірної за незабиті пенальті у матчі проти збірної Англії.

Про це інформує The Sun.

Карлос Бакка та Матеус Урібе отримали погрози смерті від користувачів соцмереж за нереалізовані одинадцятиметрові в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу 2018 Колумбія – Англія, в якому колумбійці поступились у серії пенальті.

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Розлючені колумбійські фанати пишуть гравцям у соцмережах, що вони вже "покійники" і не рвадять повертатись додому.

Нагадаємо, удар Карлоса Бакки парирував Пікфорд, а постріл Урібе потрапив у перекладину.

Зазначимо, що 3 липня були 24-роковини від дня смерті колишнього футболіста збірної Колумбії Андреаса Ескобара, який був застрелений після повернення збірної з ЧС-1994, де його автогол у власні ворота завадив колумбійцям подолати груповий етап.