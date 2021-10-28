Грає у мовчанку: затриманий після ДТП у Харкові на Гагаріна підліток не співпрацює зі слідством

Триває слідство у резонансній справі про ДТП у Харкові, де загинув водій Chevrolet від удару автомобіля Infiniti. 16-річного юнака, який міг бути за його кермом, затримали.

Зараз він очікує суду, який обиратиме запобіжний захід. Правоохоронці вимагатимуть тримання під вартою, адже переконані, що "доказів достатньо".

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А проте сам затриманий від співпраці зі слідством відмовився. Про це повідомив у телеефірі 27 жовтня заступник начальника поліції Харківської області Сергій Чиж.

За його словами, хлопця помістили в ІТТ (ізолятор тимчасового тримання), і вручили йому підозру.

Він нічого на допиті не говорить, посилаючись на статтю 63 Конституції України (вона забезпечує право не свідчити проти себе або членів родини – 24 канал). Це його законне право. Але слідство розцінює це як небажання співпрацювати,

– повідомив Чиж.

І додав: "Можливо, це така лінія захисту від його адвокатів. Але я хочу сказати, що доказів достатньо".

Також представник поліції повідомив, що у затриманого підлітка взяли біологічні зразки на експертизу для визначення його стану на момент скоєння злочину.

Враховуючи й те, що він мав два роки тому вирок за стрілянину в супермаркеті, а тепер, ймовірно, скоїв ДТП зі смертельними наслідками, прокурори у суді вимагатимуть взяття підозрюваного під варту як небезпечного для суспільства.

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