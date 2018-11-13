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      Гребли плов руками: у Таджикистані люди влаштували бійку через їжу

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      В Душанбе люди влаштували штовханину через плов
      В Душанбе люди влаштували штовханину через плов / Кадр з відео

      В Душанбе 10 листопада на фестивалі "Оші палав" натовп людей накинувся на казан, у якому кращі кухарі зварили найбільший в історії міста плов. Цей момент зафіксували на відео і поширили у соцмережах.

      Про це повідомляє "Радіо Озоді".

      Зазначимо, що 7 відомих кухарів Душанбе для приготування плову використали 250 кілограмів рису, 200 кілограмів м'яса, 35 кілограмів моркви, 90 літрів олії, 1 кілограм зіри і 5 кілограмів родзинок. Страва вийшла завважки 1 тонну.

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      За словами очевидців, після того як високопоставлені гості покинули фестиваль, десятки людей накинулася на казан з пловом. Люди почали накладати плов у все, що виявилося у них під рукою. Дійшло навіть до того, що страву гребли руками.

       

      Теги: Таджикистан Курйозні новини Фестивалі
      Джерело: 24 Канал
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