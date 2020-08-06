Гречка – це підкуп, за який тепер відповідає і виборець, і кандидат
Роздача кандидатами грошей чи продуктів буде трактуватися як підкуп, бо це тепер детально прописано у нещодавно прийнятому виборчому кодексі. Відтак відповідальність за нього можуть понести як сам кандидат, так і виборець.
Про це заявила голова правління Громадянської мережі "ОПОРА" і координаторка її політичних програм Ольга Айвазовська, передає "Інтерфакс".
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Кодекси – і Виборчий, і Кримінальний – стали більш точними, враховуючи саме українські практики. Тобто там навіть виписано, що продукти харчування, чого раніше не було, тютюнові та алкогольні вироби будуть трактуватися як підкуп
– сказала Айвазовська.
Вона закликала виборців не брати подарунки від кандидатів, оскільки вони також будуть нести відповідальність за їх отримання: "У кодексі написано, що, по суті, немає логічною зв'язку між тим, що ви взяли що-небудь: подарунок, гроші від кандидата, – і проголосували чи ні".
Тобто, за словами координаторки ОПОРИ, важливий сам факт прийняття чогось подарованого від кандидата. І при тому неважливо, яким буде фактичний вибір під час голосування.
Якщо момент прийняття пропозиції буде задокументовано, то виборець буде нести відповідальність.
Наприклад, для виборця це 2 роки обмеження волі або 2 роки ув'язнення. Напевно, не варті ті 100-200 гривень або продуктовий набір будь-яких обмежень свободи або високих штрафів,
– підсумувала Айвазовська.
Чим особливі вибори у 2020 році
- Це чергові та перші місцеві вибори, які організують та проведуть за новою виборчою системою.
- На них традиційно обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад.
- Участь зможуть узяти лише ті населені пункти, які сформували органи місцевого самоврядування за реформою децентралізації.