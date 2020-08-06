Роздача кандидатами грошей чи продуктів буде трактуватися як підкуп, бо це тепер детально прописано у нещодавно прийнятому виборчому кодексі. Відтак відповідальність за нього можуть понести як сам кандидат, так і виборець.

Про це заявила голова правління Громадянської мережі "ОПОРА" і координаторка її політичних програм Ольга Айвазовська, передає "Інтерфакс".

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Кодекси – і Виборчий, і Кримінальний – стали більш точними, враховуючи саме українські практики. Тобто там навіть виписано, що продукти харчування, чого раніше не було, тютюнові та алкогольні вироби будуть трактуватися як підкуп

– сказала Айвазовська.

Вона закликала виборців не брати подарунки від кандидатів, оскільки вони також будуть нести відповідальність за їх отримання: "У кодексі написано, що, по суті, немає логічною зв'язку між тим, що ви взяли що-небудь: подарунок, гроші від кандидата, – і проголосували чи ні".

Тобто, за словами координаторки ОПОРИ, важливий сам факт прийняття чогось подарованого від кандидата. І при тому неважливо, яким буде фактичний вибір під час голосування.

Якщо момент прийняття пропозиції буде задокументовано, то виборець буде нести відповідальність.

Наприклад, для виборця це 2 роки обмеження волі або 2 роки ув'язнення. Напевно, не варті ті 100-200 гривень або продуктовий набір будь-яких обмежень свободи або високих штрафів,

– підсумувала Айвазовська.

Чим особливі вибори у 2020 році

Це чергові та перші місцеві вибори, які організують та проведуть за новою виборчою системою.

На них традиційно обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад.

Участь зможуть узяти лише ті населені пункти, які сформували органи місцевого самоврядування за реформою децентралізації.

Місцеві вибори відбудуться 25 жовтня 2020 року. Нещодавно за це проголосувала Верховна Рада, а президент підписав зміни до виборчого законодавства.