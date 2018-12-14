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      Гречка вже не в моді: як депутати підкуповують українців перед майбутніми виборами

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      Офіційна виборча кампанія до Верховної Ради розпочнеться через шість місяців. Та чинні народні обранці вже готують собі там місце й офіційно займаються "благодійністю".

      Рух "Чесно" промоніторив благодійницьку діяльність депутатів: нарахували близько 90 організацій. Найбільше таких у депутатів БПП – 36, у позафракційних та членів партії "Воля народу" – не надто менше.

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      Роздають депутати що завгодно: всім знайомі продуктові набори, дитячі майданчики, ліки, рушники, цибулю, льодові скульптури й навіть снігоприбиральну техніку.


      Плакат нардепа Руслана Сольвара на снігоочисній техніці

      На Черкащині "Радикальна партія" частує пенсіонерів Кам'янки продуктовими наборами після публічної зустрічі з мешканцями села. Люди влаштували штовханину за "набором" з макаронів, цукру і олії.

      Схоже відбувається і на Дніпропетровщині: люди, наближені до нардепа Дмитра Шпенова від "Опоблоку", роздають продуктові набори на його окрузі. За словами місцевих мешканців, щоб отримати такий набір пенсіонерам потрібно було заздалегідь надати "благодійному фонду" копії своїх паспортів. 

      "Гречкосійством" більше займаються мажоритарники, однак є серед них і ті, кого обиратимуть за списком. Такі депутати займаються "благодійністю" лише в межах певного округу.

      Тотальний підкуп виборців можливий через те, що відповідальність за це передбачена лише після офіційного старту передвиборчого періоду. Про міжвиборчий в законодавстві не йдеться, а отже і відповідальності жодної,
      – пояснив експерт Громадянської мережі "Опора" Олександр Клюжев.

      Єдиний спосіб довести, що майбутні кандидати діють незаконно – довести нелегальність походження коштів для благодійності. На певних таких депутатів, наприклад Борислава Розенблата та Дениса Дзендзерського, у НАБУ вже відкриті кримінальні справи.

      Розенблат
      Борислав Розенблат

      Крім цього, експерти "Опори" разом з МВС розробили нове законодавство щодо відповідальності за підкуп у виборчий період. Якщо б його ухвалили, роздавати продукти й інші матеріальні послуги кандидати не змогли б. Та розглядати законопроект ще навіть не взялися.

      На думку експертів, виправити ситуацію можна було б завдяки зміні виборчого законодавства на систему голосування за відкритими списками й без мажоритарки. 

      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини України Корупція Новини політики Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Новини Дніпра Новини Черкас
      Джерело: 24 канал
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