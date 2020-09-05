Від сьогодні в Україні стартує виборча кампанія. Більшість партій вже заявили про свою участь у місцевих перегонах і навіть представили кандидатів. Проте цьогорічне голосування пройде з низкою нововведень.

Про особливості майбутніх виборів – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

Детально Місцеві вибори 2020: в Україні офіційно стартував виборчий процес

"Ні гречкосіям"

Тепер з 15 по 24 вересня кандидати реєструватимуться у Центрвиборчкомі. Хоча більшість заявили про себе набагато раніше.

Дехто навіть дарував пакунки на День знань з політичною рекламою. Утім, від сьогодні гречкосіям – зась, кажуть експерти, адже це розцінюватимуть як підкуп. У новому Виборчому кодексі депутати посилили відповідальність за схожі схеми. Тож за ґратами можна опинитися на термін від 2 до 7 років.

Таємні агенти з боку поліції можуть бути інкорпоровані в сітки. Вони можуть зібрати доказову базу і вийти не лише на тих людей, які нижчого рівня і передають кошти виборцям, а й вийти на замовників і організаторів найвищого рівня в штабі,

– зазначила голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

Новий бюлетень

Цьогоріч бюлетень буде складнішим. Адже голосуватимуть і за партії, і окремо за кандидатів. Водночас головним викликом цієї кампанії є пандемія коронавірусу. Окрім вже чинних карантинних обмежень, уряд готує окрему постанову.

"Наприклад, не буде одних дверей через які всі заходять виборці. Повинна зберігатись соціальна дистанція, мають використовуватись персональні засоби захисту для членів виборчої комісії. Очевидно, це потребує виділення бюджетних коштів", – наголосила Айвазовська.

Агітація

Певні карантинні обмеження передбачені й для агітації – жодних масових зборів виборців у приміщенні і роздачі буклетів у наметах. Утім, на яскравій рекламі навряд хтось економитиме, кажуть фахівці.

Зверніть увагу! Секретар РНБО Олексій Данілов раніше застеріг, що місцеві вибори можуть стати найскладнішими за останній час. Це пов'язано з тим, що голосування проводитиметься в умовах пандемії коронавірусу.

Регіональна еліта має всі шанси залишитись на своїх місцях. Боротьба проти коронавірусу їм "грає на руку". Непопулярні рішення вдарили по центральній владі, постраждав й імідж пропрезидентської партії. Тим часом місцеві лідери заробляли бали.

Про це свідчать і численні соцопитування: більш ніж половина жителів великих міст скоріш проголосують за чинних політиків. Такий тренд сформувала неефективність так званих "нових облич", кажуть аналітики і додають тепер виборці більше зважатимуть на досвід кандидатів. Загалом експерти очікують запеклу боротьбу, часто і з брудними прийомами.

Соцопитування

Ще одна інтрига майбутніх виборів – чи дозволять ЦВК проводити соцопитування у день голосування, зокрема і на непідконтрольних територіях. Це може легітимізувати ватажків сепаратистів у політичному житті України.

Напередодні у парламенті депутати намагалися просунути таку поправку, втім спроба провалилася з тріском. Потім у монобільшості запропонували навіть окремий законопроєкт з такою ініціативою, втім і його відправили на доопрацювання.

Дивіться відео 24 каналу про місцеві вибори-2020: