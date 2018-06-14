Греція отримає солідний додатковий кредит від ЄС
Європейський стабілізаційний механізм виділить Афінам мільярд євро кредиту на погашення старих боргів.
Про це повідомляє "Німецька Хвиля".
Виділенню рятівної суми передувало погодження грецьким парламентом подальших перетворень, які реформують земельний податок, а також сферу приватизації в енергетичному секторі.
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Цей транш буде для Греції додатковим, адже виплати в межах третього пакету фінансової допомоги для країни вже закінчилися. Гроші дозволять Афінам повернути "повний доступ" до фінансових ринків.
Фіндопомогу від ЄС Греція отримує з 2010 року.
Джерело: 24 Канал
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