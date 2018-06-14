02:30
15 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
27°C 16°C
  • субота
    27°C 17°C
  • неділя
    29°C 19°C
  • понеділок
    29°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російська Lada від Трампа. Паті лайк е рашан
Вєсті Кремля
23:44, 14 червня
Вєсті.UA. Фейл Порошенка. Провокативний Гройсман
Вєсті.UA
21:22, 14 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки

Греція отримає солідний додатковий кредит від ЄС

72 Читать новость на русском
Греція
Греція / Фото з відкритих джерел

Європейський стабілізаційний механізм виділить Афінам мільярд євро кредиту на погашення старих боргів.

Про це повідомляє "Німецька Хвиля".

Виділенню рятівної суми передувало погодження грецьким парламентом подальших перетворень, які реформують земельний податок, а також сферу приватизації в енергетичному секторі.

Читайте також: Греція хоче відновити економіку з допомогою марихуани

Цей транш буде для Греції додатковим, адже виплати в межах третього пакету фінансової допомоги для країни вже закінчилися. Гроші дозволять Афінам повернути "повний доступ" до фінансових ринків.

Фіндопомогу від ЄС Греція отримує з 2010 року.

Теги: Євросоюз Греція Гроші
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Мені не треба "обнімашечкі", – Данилюк розповів, що найбільше дратує в українській політиці
14 червня, 23:00 Мені не треба "обнімашечкі", – Данилюк розповів, що найбільше дратує в українській політиці
303
Головні новини 14 червня: відкриття ЧС-2018, ДТП з нардепом та роковини збиття Іл-76
14 червня, 22:25 Головні новини 14 червня: відкриття ЧС-2018, ДТП з нардепом та роковини збиття Іл-76
2127
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
14 червня, 16:00 Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
2
Крым не Афганистан: почему европейские страны не бойкотируют чемпионат по футболу в РФ
14 червня, 22:00 Крым не Афганистан: почему европейские страны не бойкотируют чемпионат по футболу в РФ
Блог Медіа 1205
Правозахисники наполегливо радять українцям не їхати на ЧС-2018: що їх там чекає
14 червня, 20:01 Правозахисники наполегливо радять українцям не їхати на ЧС-2018: що їх там чекає
Катерина Петренко 369
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук