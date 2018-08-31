Грецію сколихнув 5-бальний землетрус

У п’ятницю, 31 серпня, близько 10 ранку центральний регіон Греції сколихнув землетрус магнітудою 5,1 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє видання Ekathimerini.

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Землетрус стався за 31 кілометр на південний-захід від міста Трікала на глибині 1,8 кілометра. Епіцентр розташований неподалік міста Кардіца, за 232 кілометри на північний захід від грецької столиці Афін.

Інформації про постраждалих наразі немає. Внаслідок землетрусу на сільських дорогах утворилися зсуви землі.

Район, який сколихнув землетрус, не має серйозної сейсмічної активності, зауважив професор сейсмології Ефтіміос Леккас в ефірі грецького телебачення. За його словами, руйнування можливі у селах гір Пінд, адже там чимало старих недоглянутих будинків.

Нагадаємо, у Південній Америці стався потужний землетрус магнітудою 7,1, який відчули у Перу, Чилі та Болівії. Найбільше поштовхи вплинули на жителів Перу, землетрус було відчутно по всій території країни.