Грецію сколихнув сильний землетрус

Вранці, 25 червня, на півдні Греції стався землетрус магнітудою 5,4 бала. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок підземних поштовхів немає.

Про це повідомляє Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.

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Зазначається, що землетрус стався за 38 кілометрів від міста Метоні, що розташоване на узбережжі Іонічного моря на південно-західному краю грецького півострова Пелопоннес.

Також, за даними центру, осередок підземних поштовхів залягав на глибині 10 кілометрів.

Інформації про жертв і руйнування наразі немає.

Нагадаємо, 28 травня у Китаї трапився потужний землетрус, магнітудою 5,7. Зазначається, що мешканці міста Сун'юаня найбільше відчули потужні поштовхи та вибігали на вулиці. Епіцентр землетрусу залягав на глибині близько 13 кілометрів.