Грецький Акрополь з-за грат: політв’язень Сущенко прислав з колонії новий малюнок (фото)

Український журналіст та політв’язень Роман Сущенко надіслав черговий малюнок із неволі. Так, у російській колонії в Кіровській області, де росіяни утримують звинуваченого у шпигунстві українця, він намалював пейзаж із грецьким Акрополем.

Малюнок політв’язень виконав за допомогою чаю і лушпиння цибулі. Таку ж техніку він використовував, коли його утримували в московському СІЗО "Лефортово", передає Укрінформ.

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Річ у тім, що у бранця Кремля майже закінчилися фарби та інші художні матеріали. А ось передану українцю бандероль не поспішають віддавати.



На звороті малюнку вказано: "Роман Сущенко. 2019. Греція. Акрополь. Папір, кулькова ручка, акварель, чай, лушпиння цибулі"

Зазначимо, що з 4 квітня у Києві триває виставка робіт, на яких є представлені малюнки Романа Сущенка, зроблені у російському полоні. Бранець Кремля передав вже безліч малюнків з-за ґрат. Зокрема, на деяких зображені Андріївський узвіз, собор Святої Софії, панорама Львова та Парижа тощо.

Виставка, на якій, окрім робіт Сущенка, представлені картини художників Олександра Дорошенка та Сергія Позняка, протриває до 28 квітня. Експозиція розміщена у Київській міській адміністрації.

Що відомо про Романа Сущенка? Це – український журналіст і політв'язень.



30 вересня 2016 року його затримали та арештували у Москві. Росія звинуватила журналіста у шпигунстві на користь України.



Московський суд засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму, згодом цей вирок визнав законним Верховний суд РФ. Покарання бранець відбуває у колонії в селищі Утробіно, що розташоване у Кіровській області Росії.