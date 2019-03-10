Грецький суд виправдав українських моряків, яких підозрювали у контрабанді вибухівки

Центральний суд міста Пірей скасував усі звинувачення проти всіх членів екіпажу судна "Андромеда", серед них – 2 українців.

Капітан судна Олексій Слепньов та його старший помічник Сергій Константінов родом з Ізмаїла та Одеси, зазначили у прес-службі посольства України в Греції.

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Обоє повернуться до України після вирішення усіх формальностей. Окрім українців, до екіпажу судна входили ще п'ять індійців та мешканець Албанії.

Екіпаж "Андромеди" заарештували через підозру у нелегальному перевезенні вибухівки. Слідство у справі тривало 10 місяців, а сам судовий процес – майже півроку.

Як та чому затримали судно? 11 січня 2018 року грецька влада затримала на Криті вантажне судно "Андромеда", яке перевозило 410 тонн вибухових речовин й детонатори до них.



За словами берегової охорони Греції, судно під прапором Танзанії мало доставити смертельний вантаж до Лівії, що заборонено міжнародними законами. Капітан судна заперечив звинувачення та заявив, що члени екіпажу стали жертвами шахрайства.

Дивіться відео: затримання судна "Андромеда" в січні 2018 року