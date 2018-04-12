Грецький винищувач розбився після перехоплення турецьких літаків: пілот загинув

У Егейському морі неподалік острова Скірос зазнав катастрофи винищувач ВПС Греції Mirage 2000-5. Він був відправлений на перехоплення військових літаків Туреччини.

Відповідну інформацію підтвердив міністр оборони Греції Панос Камменос у Twitter.

Ένας Έλληνας πιλότος στο πάνθεον των Ηρώων. Έπεσε υπέρ πίστεως και Πατρίδος μαχόμενος για την προάσπιση της Εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής μας ακεραιότητας. Η Πατρίδα θρηνούσα υποκλίνεται. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του και σε όλα τα στελέχη της ΠΑ — Panos Kammenos (@PanosKammenos) 12 квітня 2018 р.

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Грецькі ЗМІ зазначили, що ВПС Греції підняли у повітря два винищувачі Mirage 2000-5 для перехоплення турецьких реактивних літаків в Егейському регіоні. Однак інформації про те, чи довелося їм вступати в бій немає. Відтак інформації про причини катастрофи поки не встановлені.

При цьому турецькі ЗМІ зазначили, що в цьому районі не було їх літаків.

Нагадаємо, 11 квітня відбулося одразу декілька аварій за участю військових літаків. Один з них упав у Сербії, ще один – у Алжирі, де загинуло 257 осіб. У цей же день у Франції військовий літак випадково скинув бомбу на завод.